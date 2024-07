Au cours des combats de la division, les brigades de combat « Alexandroni » et « Hazaken » ont éliminé des dizaines de terroristes et détruit plus de 100 infrastructures terroristes, entrepôts d’armes, postes d’observation, sites de lancement et tunnels.

En coopération avec les forces de l’unité Yahalom, un tunnel d’une longueur d’un kilomètre a été détruit. Le tunnel comprenait des embranchements qui servaient au déplacement des terroristes dans la zone.

Par ailleurs, les forces de Tsahal ont détruit une mosquée qui servait de point de retranchement pour des terroristes. La destruction de la mosquée a été suivie de plusieurs explosions secondaires prouvant la présence de nombreuses armes qui y étaient entreposées.