Le porte-parole de Tsahal a confirmé que l’armée à mis au jour un nouveau tunnel souterrain offrensif du Hezbollah, le troisième depuis le début de l’Opération Bouclier du Nord qui a entamé sa deuxième semaine. Tsahal a souligné que ce tunnel est sous son contrôle et ne constitue plus de danger pour la population israélienne. L’armée a annoncé avoir piégé la partie du tunnel sous son contrôle et averti, comme les deux fois précédentes, que tout individu qui se risquerait à y pénétrer depuis le Liban mettrait sa vie en danger.

Mardi matin, le commandant des Renseignements militaires (Aman) Tamir Heymann a présenté un état des lieux devant la commission des Affaires étrangères et de la Défense et a indiqué que la situation au nord demeurait très délicate et tendue. Il a confirmé que le Hezbollah détient une force de feu prodigieuse mais a précisé que le nombre de missiles de précision en sa possession est encore très réduit, notamment grâce aux actions de Tsahal.

Mardi après-midi, le Premier ministre et ministre de la Défense Binyamin Netanyahou tiendra une réunion avec le chef d’Etat-major Gadi Eizencot et le commandant de la région militaire nord, le général Yoël Struck. Il a lancé un sévère avertissement au Hezbollah: “Nous venons de mettre au jour un troisième tunnel souterrain. J’avertis le Hezbollah: s’il tente quoi que ce soit pour s’opposer à l’opération que nous menons ou s’il mène une attaque, il commettra une terrible erreur car il subira une réaction qu’il n’aura pu imaginer”.

Photo porte-parole Tsahal