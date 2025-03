Le Chef d’Etat-major Eyal Zamir a adopté une politique de tolérance zéro face aux réservistes qui menacent de ne plus se présenter à l’armée pour des raisons politiques.

On apprend aujourd’hui (mardi) que Dror Gabish, un officier de réserve et leader du mouvement de Kaplan de protestation contre le gouvernement, a été exclu de Tsahal après qu’il a affirmé qu’il ne se présenterait plus en raison des décisions prises par le gouvernement.

Depuis la prise de fonction de Zamir le 5 mars dernier, il s’agit du troisième officier de réserve qui est exclu pour cette raison.