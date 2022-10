La police israélienne a fait échouer hier soir le passage clandestin d’une quantité importante d’armes de la Jordanie vers Israël.

Les suspects ont été arrêtés à la frontière alors qu’ils venaient de prendre possession de plus de 60 armes – pistolets et fusils M16. Leurs véhicules et les armes ont été confisqués.

L’officier de l’unité qui a procédé à l’opération a expliqué: »Les combattants agissent toute l’année le long de la frontière afin d’éviter que des armes arrivent illégalement en Israël en général et dans le Neguev en particulier ».

Il souligne l’ampleur de la prise cette fois et conclut à la motivation importante des délinquants et des terroristes.