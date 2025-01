Lors de l’opération militaire au sein de l’hôpital Kamal Adwan dans la Bande de Gaza, les combattants de Tsahal ont été confrontés au plus grand repaire de terroristes depuis le début de la guerre à Gaza.

240 terroristes ont été capturés. Un extrait de l’interrogatoire de l’un d’entre eux, Anas Muhammad Faiz Al-Sharif, a été publié par les services de sécurité israéliens. Il y dévoile comment le Hamas se sert des hôpitaux comme bases terroristes dans la Bande de Gaza.

»À l’intérieur de l’hôpital, ils distribuent des grenades et des équipements de mortiers pour attaquer les chars, organiser des embuscades et creuser des tunnels souterrains », explique-t-il aux enquêteurs. »Ils pensent que c’est un lieu sûr, que l’armée ne le bombardera pas avec des missiles d’avions F-16 et ne détruira pas le bâtiment parce qu’il y a des civils et des malades ».

Al-Sharif explique qu’il a rejoint les brigades Al Qassam en 2021 ainsi que le commando No’hba. Il reconnait qu’au sein de l’hôpital où il a été arrêté se trouvaient aussi des hommes du Hamas et du Jihad islamique ainsi que d’autres organisations terroristes de la Bande de Gaza.

L’enquêteur lui demande ce que faisaient les terroristes dans l’hôpital. Al-Sharif répond: »Ils transféraient du matériel, des armes comme des kalachnikovs, des munitions, des pistolets. Les armes étaient transférées depuis et vers l’hôpital. Nous sortions de l’hôpital la nuit pour surveiller les allers et venues.