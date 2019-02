Ashraf Al-Ajrami, ancien “ministre” de l’Autorité Palestinienne en charge des terroristes détenus en Israël, et lui-même ancien détenu pour terrorisme, sera l’un des invités d’honneur à une cérémonie de remise du “prix de la Paix” organisé par l’Institut Arava au Théâtre Tsavta à Tel-Aviv. Il y prendra même la parole.

Ashraf Al-Ajrami a effectué une peine de douze ans de prison dans les années 1980-1990 après avoir combattu dans les rangs du Fatah depuis le Liban lors de l’Opération Paix en Galilée.

L’Institut Arava, décèrne chaque année un prix à des personnalités qui se sont distinguées dans la promotion de valeurs telles que la paix et l’égalité entre les peuples, les droits de l’homme et la coopération régionale dans la protection de l’environnement. La cérémonie se déroule chaque année en présence de personnalités israéliennes, jordaniennes et “palestiniennes”.

Pour parfaire l’image de cette cérémonie, les prix seront remis aux lauréats par l’ancienne présidente de Meretz Zehava Gal-On, l’ancien député Meretz Mossi Raz et la députée travailliste Yaël Cohen-Paran.

David Lehrer, président de l’Institut Arava dit vouloir “favoriser les voix modérées dans la société face à la violence croissante du débat public en Israël”. Effectivement, pour promouvoir un débat “modéré”, quoi de mieux que d’inviter un représentant du Fatah…

Cette invitation d’Ashraf Al-Ajrami est scandaleuse à double titre. D’une part du fait que le Fatah et la promotion de la paix font chambre à part, et par ailleurs, l’Autorité Palestinienne se distingue aussi par un mépris total de l’écologie en déversant par exemple les ordures et eaux usées dans les rivières de Judée-Samarie.

