Incroyable mais vrai. Un des prisonniers qui s’était évadé de la prison de Guilboa en septembre 2021, a déposé, ces jours-ci, une plainte devant le tribunal contre les services pénitentiaires.

L’objet de sa plainte: ces derniers lui ont interdit de jouer à la Playstation.

Ce prisonnier a été condamné à la détention à perpétuité pour avoir assassiné le jeune Eliahou Oshri, en 2006, à Jérusalem.

Dans la plainte déposée, il estime être victime de ”discrimination et de harcèlement en permanence de la part des services pénitentiaires. En particulier, après l’épisode de l’évasion de la prison de Guilboa, et ce malgré le fait que j’ai été jugé et puni pour mes actes. Je ne transgresse rien et je respecte le réglement de la prison”. D’après ses dires, dans la prison où il était jusqu’à maintenant, le pénitentier Ramon, il pouvait utiliser la console de jeux mais depuis qu’il a été transféré dans la prison Shikma, sa demande a été rejetée.

Les services pénitentiaires ont réagi au dépôt de plainte: ”Après le rejet de sa demande, le prisonnier a déposé une plainte. Nous ferons part de tous nos arguments devant la Cour. Les droits aux loisirs des prisonniers à l’isolement sont examinés au cas par cas et en fonction de leur comportement”.