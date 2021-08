Lors d’une tentative d’arrestation d’un terroriste dans le camp de « réfugiés » de Balat près de Sichem, les forces de sécurité ont éliminé un terroriste qui s’apprêtait à lancer un bloc de pierre sur un soldat depuis le toit d’un immeuble. L’un de ses camarades l’a aperçu à temps et l’a abattu. On se rappelle que deux soldats – Ronen Lubarski hy »d et Amit Ben-Yigal hy »d – ont été tués par un bloc de pierre lancé sur eux depuis le haut d’un immeuble.

Les forces de sécurité ont réussi à mettre la main sur le terroristes qu’elles étaient venues arrêter, malgré échanges de feu qui se sont produits. Il n’y a pas eu de blessés du côté israélien.

Photo porte-parole Tsahal