Un terroriste armé a été éliminé à Sichem lors d’une opération de Tsahal pour arrêter un suspect recherché depuis longtemps. Nos forces de sécurité ont été « accueillies » par des tirs et ont riposté. On ne sait pas si le terroriste éliminé était celui qui était recherché. Aucun soldat n’a été touché lors des échanges de feu. Depuis la début de la nouvelle vague d’attentats, Tsahal a multiplié les opérations dans les villes arabes de Judée-Samarie pour pourchasser les auteurs, les complices ou les commanditaires et pour démanteler des cellules du Hamas.

Photo porte-parole Tsahal