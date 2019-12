Un terroriste armé a été éliminé alors qu’il s’approchait de la clôture de sécurité près de Nirim au sud de la bande de Gaza. Les sentinelles de Tsahal l’ont repéré et donné l’alerte. Quelques instants plus tard un appareil de Tsahal prenait les airs et éliminait le terroriste. On ne sait pas s’il avait l’intention de tirer en direction de soldats ou de pénétrer en territoire israélien pour commettre un attentat dans l’une des localités proches.

Photo porte-parole Tsahal