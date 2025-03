Un Palestinien connu sous le pseudonyme « Abu Wadi » et lié au Hamas, a réussi à pénétrer sur le territoire britannique en tant que demandeur d’asile, malgré des preuves substantielles de son affiliation terroriste visibles sur ses propres réseaux sociaux. Cette révélation, publiée ce dimanche en couverture du Daily Mail, soulève de graves questions sur l’efficacité des contrôles de sécurité aux frontières du Royaume-Uni.

« Abu Wadi », un trentenaire originaire de Khan Yunes à Gaza, s’est bâti une notoriété en ligne en documentant minutieusement son périple migratoire à travers l’Europe. Ses publications le montrent fumant un narguilé à Bruxelles, déambulant dans une gare française et rencontrant des connaissances dans diverses villes européennes avant de tenter d’entrer clandestinement au Royaume-Uni. La semaine dernière, il a même filmé son interception par les garde-côtes britanniques alors qu’il traversait la Manche à bord d’une embarcation de fortune.

Mais ce qui a particulièrement attiré l’attention des autorités et des médias, ce sont les autres contenus présents sur ses comptes. Une analyse approfondie de ses profils révèle des dizaines de photos et vidéos le montrant dans des activités liées au Hamas. Selon le Daily Mail, on peut notamment l’apercevoir armé d’une Kalachnikov ou transportant un obus de mortier à proximité d’un emblème de l’organisation terroriste.

D’après le quotidien britannique, « Abu Wadi » aurait été membre actif de « l’Unité Pneu » du Hamas, un groupe connu pour ses confrontations régulières avec les forces israéliennes près de la clôture de sécurité entourant Gaza. Le journal précise qu’il aurait quitté le territoire palestinien avant les attaques du 7 octobre 2023.

Des déclarations publiées par l’intéressé sur Facebook ne laissent guère place au doute quant à ses positions. Dans une vidéo, il aurait notamment déclaré : « Allah, Tu es obligé de tuer tous les Juifs, de les punir. Tue-les un par un et détruis-les complètement. »

Cette affaire suscite de vives réactions dans la classe politique britannique. Robert Jenrick, ancien ministre de l’Immigration et député conservateur, a exprimé son indignation : « Abu Wadi représente une menace évidente pour le peuple britannique. La police et les forces de sécurité sont débordées, même sans personnes dangereuses comme lui, avec une idéologie extrémiste, à gérer. Il doit être expulsé immédiatement. »

La polémique intervient dans un contexte déjà tendu pour le Premier ministre Keir Starmer, alors que près de 1 600 migrants clandestins seraient entrés au Royaume-Uni par voie maritime la semaine dernière. Malgré la gravité des accusations, la police de l’immigration britannique a refusé de commenter ce cas. Les vidéos publiées par « Abu Wadi » suggèrent qu’il n’a pas été placé en détention après son interception et qu’il circulerait librement sur le territoire britannique.