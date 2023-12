Hier (mardi) un terroriste de Gaza blessé a été transporté à l’hôpital Hasharon à Petah Tikva. Ainsi le terroriste pourra être interrogé par les services israéliens par la suite.

Après cet épisode, les médecins de l’hôpital ont fait savoir qu’ils refusaient dorénavant de traiter les terroristes.

Dans une lettre envoyée à la direction de l’hôpital, ils écrivent: “Nous, médecins du département d’anesthésie de l’hôpital Hasharon, à l’unanimité, nous refusons catégoriquement de traiter ces assassins (sauf pour des cas de danger de mort).

Alors que nos enfants et nos proches risquent leur vie pour protéger le pays et notre sécurité, nous ne pouvons pas traiter ces mêmes assassins ignobles qui cherchent à nous tuer”.

Concernant le terroriste soigné hier, les médecins précisent: “Hier, après que l’équipe de l’hôpital Beilinson a refusé de s’occuper du terroriste, il est soudain arrivé à l’hôpital Hasharon et a été opéré. C’est la première et la dernière fois. Nous sommes tous d’accord et nous sommes prêts à passer devant toute commission disciplinaire pour expliquer notre position et nos principes”.