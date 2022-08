Le Judaïsme nous demande de méditer sur les événements du passé pour mieux réfléchir à notre avenir.

Selon le Zohar, à la différence des deux premiers Temples le troisième, se définira par son caractère éternel. Le livre de base de la mystique juive prend pour référence un verset des Tehilim « …si D.ieu ne construit pas la maison, ses constructeurs se sont investis pour rien… » (Psaume 127; 1). Rabbi Shimon Bar Yohaï affirme que les deux premiers Temples ne pouvaient pas durer parce qu’ils furent construits par des êtres humains. Le troisième qui sera l’œuvre de D.ieu, sera donc éternel.

Dans le même ordre d’idées, le Talmud compare les trois patriarches avec les trois Temples en les associant à des lieux bien spécifiques.

La montagne est associée à Abraham (mont Moria) et le champ à Its’hak (qui prie Minha). Quant à Yaakov il nous fait penser à une maison (d’étude) qui est une allusion au troisième Temple. Quelle différence peut-on trouver entre ces trois lieux ? Les commentateurs expliquent que les deux premiers Temples sont à l’image d’une montagne et d’un champ, des lieux qui ne sont que des lieux de vie provisoires comme les deux premiers Temples qui ne durèrent que quatre siècles. En revanche, le troisième Temple sera éternel, à l’image d’une maison dont les fondations dont solides.

Plus que Kippour

Cette supériorité du troisième Temple ne s’explique pas seulement par le fait qu’Il sera construit par D.ieu.

Le premier Temple, construit par le roi Salomon fut l’aboutissement d’un dévoilement spirituel intense. Son inauguration se déroula le jour de Yom Kippour et ce jeûne fut exceptionnellement annulé pour une unique fois eu égard à l’importance de l’évènement ! Toutefois, il fut finalement détruit parce que la lumière spirituelle qui y rayonnait ne fut pas pleinement intégrée ici-bas. C’est ce qui explique d’ailleurs à l’époque, la profusion de faux prophètes et l’adhésion frénétique du peuple à l’idolâtrie. Comme cette lumière spirituelle ne fut pas exploitée positivement par les hommes, elle servit la cause du mal et entraîna la destruction de l’édifice.

Le second Temple fut construit par des hommes issus de l’exil de Babylone. Malgré leurs efforts, ils ne bénéficièrent d’aucune inspiration divine pour édifier ce deuxième Temple. En effet, il manquait cinq éléments qui réduisirent considérablement la sainteté de l’endroit (le feu qui descendait du ciel, l’Arche sainte, la Chehina-la présence divine, l’esprit prophétique et la sainteté du pectoral du Cohen gadol). Tous les efforts des hommes ne purent durer et pour la seconde fois la Maison de D.ieu fut ravagée par les flammes.

D.ieu et l’homme

Le troisième Temple sera, quant à lui, éternel parce qu’il sera gratifié de chacune des qualités des deux premiers Temples. D.ieu et l’homme seront associés dans son édification. En effet, avec la venue du Machia’h, le troisième Temple apportera au monde un dévoilement de spiritualité comme l’univers n’en a jamais connu. Cette époque sera l’aboutissement de la messirout nefesh (don de soi-dévotion) du peuple juif durant la période de l’exil. C’est cette conjonction du divin et de l’humain qui fera du Temple une source de spiritualité intense éclairant l’humanité toute entière. Cela sera l’accomplissement de la prophétie d’Isaïe (II, 3):

« Et de nombreux peuples viendront en disant: Gravissons la montagne de l’Eternel pour venir à la maison du Dieu de Jacob, afin qu’Il nous enseigne ses voies et que nous puissions suivre ses sentiers, car c’est de Sion que sort la Tora et de Jérusalem la parole de l’Eternel. »

Rav Yaakov Spitezki