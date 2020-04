Pendant la Seconde Guerre mondiale, je me suis caché pour me sauver la vie. Les règles de quarantaine visent également à sauver des vies.

Je suis né à Ostende, en Belgique, en 1930, ce qui signifie que je ne suis pas né hier. J’étais un garçon juif ordinaire qui aimait courir et s’amuser. J’ai eu une enfance normale jusqu’à l’âge de 9 ans – c’est là que la guerre a commencé. « Normal » est devenu être poursuivi par des garçons non juifs quand je sortais de l’école, criant « sale juif » avec de la haine dans les yeux. Ils jetaient ma casquette par terre, prenaient mon cartable et me donnaient des coups de pied et des coups de poing. Une fois, trois enfants m’ont attaqué, l’un avec un couteau à la main. Heureusement, j’avais appris à me battre avec mon frère aîné et j’ai donc pu me défendre.

Pendant la guerre, j’ai été caché dans de nombreux endroits pour survivre. Ça a commencé dans le grenier d’un café à Anvers, en face du siège de la Gestapo. Ils ont utilisé la police belge pour les aider à rassembler des Juifs : des bébés, des enfants de mon âge, des adultes et même des personnes âgées. J’étais caché là-bas avec mes parents et mes deux frères. Toute la journée, j’ai dû me taire. Je ne pouvais pas regarder par la fenêtre. Je ne pouvais pas jouer. Assis dans le noir, ennuyé et effrayé.

Finalement, mon frère a trouvé une meilleure cachette pour moi dans une ferme. Le fermier m’a accueilli parce qu’il n’avait que des filles et voulait quelqu’un d’autre qui pourrait aider à travailler à la ferme.

Alors que tant d’autres personnes ont péri, y compris la plupart de mes proches, j’ai eu la chance d’avoir retrouvé mes parents après la guerre. Nous sommes retournés à Anvers et à Bruxelles et avons continué notre vie. J’ai rencontré ma femme, également survivante. Nous nous sommes mariés, avons élevé une famille et travaillé ensemble pendant 50 ans dans une entreprise familiale. Nous avons toujours voulu venir en Israël mais avons continué à travailler. Enfin, en 1994, ma femme est venue vivre en Israël avec ma mère de plus de 90 ans et j’ai fait la navette jusqu’à ce que je finisse par prendre ma retraite et que je les ai rejointes, notre rêve s’est réalisé.

Jusqu’à récemment, j’étais totalement indépendant ; J’ai même conduit ma propre voiture, une jeep dans laquelle j’adorais emmener mes enfants et petits-enfants pour des excursions. Mais dernièrement, j’ai ressenti mon âge. Je ne vois ni n’entends pas aussi bien, et je ne peux pas bouger aussi vite qu’avant, j’ai donc arrêté de conduire. Mais en tant que survivant, je n’ai pas laissé cela m’arrêter. J’ai commencé à marcher davantage et à faire mes courses plus près de chez moi. J’adore le marché de Mahane Yehuda, le shouk ; cela me rappelle les nombreux marchés où je vendais des chaussettes.

Je reçois tellement de joie de mes petits-enfants et arrière-petits-enfants, et j’adore quand ils viennent nous visiter. C’est incroyable de voir comment mon hébreu s’est amélioré même à mon âge en parlant avec eux. Ils sont ma « vengeance juive » ; les nazis voulaient me tuer, mais Dieu nous a bénis avec des générations vivant en Israël.

J’aime aussi aller à shul. Après la prière, je partage quelques mots avec d’autres personnes. Elles semblent constamment devenir de plus en plus jeunes et je semble vieillir de plus en plus. Je crois que je suis l’un des plus anciens du minyan maintenant.

Et maintenant, à cause du coronavirus, tous ces plaisirs simples doivent être limités. Il est dangereux pour moi d’aller à shul. Mes petits-enfants et arrière-petits-enfants ne peuvent plus me rendre visiter. Mahane Yehuda a été fermé à cause de la pandémie. Je dois également m’adapter à ces changements.

Quand je pense à toutes les règles de quarantaine actuelles, je ne peux m’empêcher de les comparer à ce que j’ai dû vivre en me cachant pendant la guerre. Je me cachais pour me sauver la vie. Les règles de quarantaine visent également à sauver des vies. Ces règles peuvent sembler extrêmes maintenant. C’est un grand changement pour beaucoup de gens, une perte de liberté, mais ce n’est rien comparé à ce que nous avons enduré lorsque nous nous sommes cachés pendant la Seconde Guerre mondiale.

Ma quarantaine actuelle est le paradis par rapport à ce que j’ai vécu pendant la guerre.

La peur d’être découvert ou dénoncé. L’ennui absolu parce que nous ne pouvions pas bouger ou parler toute la journée. Un jour, deux jours. Une semaine, deux semaines. Un mois, deux mois… Je me suis toujours demandé, quand pourrai-je sortir et prendre un peu d’air frais sans craindre d’être attrapé par la Gestapo?

Ma quarantaine actuelle est le paradis par rapport à ce que j’ai vécu pendant la guerre. Je peux me promener dans ma maison qui est située à Jérusalem. À cette époque, je n’avais jamais rêvé de survivre, encore moins de vivre dans la ville sainte de Jérusalem. J’ai de la nourriture, je suis avec ma femme et le soleil entre par nos fenêtres. J’ai appris à utiliser WhatsApp et j’ai même pu regarder ma petite-fille cuisiner pour Shabbat. Je préfère compter mes bénédictions plutôt que de me plaindre.

Ce qui m’inquiète, c’est que les gens ne prennent pas assez au sérieux les règles du ministère de la santé. Certaines personnes les ignorent. Ils ne réalisent pas que ce sont des questions de vie ou de mort. La maladie se propage. Nous ne voulons pas que la situation ici soit semblable à celle d’autres pays du monde.

La première personne décédée ici en Israël à cause du virus était une survivante de l’Holocauste âgée de 88 ans. Rendons hommage à sa mémoire en respectant les règles du ministère de la santé. Je vous en supplie. C’est le moins que nous puissions faire pour sauver des vies. Nous vivons à une époque inhabituelle et nous sommes tous dans le même bateau. Un peu d’inconvénients vont maintenant sauver des vies et arrêter cette situation plus rapidement.

J’ai renoncé à passer du temps avec mes petits-enfants et arrière-petits-enfants afin de me conformer aux réglementations sanitaires. Je souhaite que tout le monde respecte ces règles. Veillez à ne pas sortir avec des amis à la plage. N’allez pas au centre commercial. N’invitez pas tous vos amis à une fête. Restez à la maison et profitez de votre famille immédiate. Et n’oubliez pas d’appeler vos grands-parents ! Faire toutes ces choses pourrait bien leur sauver la vie. AM ISRAEL CHAI !