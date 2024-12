Avida Bachar a perdu sa femme et son fils le 7 octobre, assassinés dans leur maison, dans le kibboutz Beeri.

Avida, son épouse Dana et leurs deux enfants s’étaient réfugiés dans l’abri de leur maison quand les terroristes ont envahi le kibboutz. Ces derniers ont réussi à s’introduire dans leur maison. Ils ont tenté de défoncer la porte de l’abri qu’Avida et son fils Carmel, z’l, 15 ans, tenaient de toutes leurs forces. En ouvrant le feu sur la porte, les terroristes ont grièvement blessé Carmel. Il succombera à ses blessures sous les yeux de son père et de sa soeur quelques heures plus tard. Dana, z’l, a été assassinée par une grenade que les terroristes ont jeté par la fenêtre de l’abri. Elle a succombé sous les yeux de son mari et de sa fille.

Avida a dû être amputé d’une jambe. Il essaie de se reconstruire avec sa fille.

Il a témoigné, à plusieurs reprises, que cette attaque atroce du 7 octobre lui avait fait ouvrir les yeux sur la réalité dans laquelle il vivait. Il était un militant de la coexistence avec les Palestiniens, il n’y croit plus.

Hier soir (dimanche) lors d’un événement avec des habitants du Goush Etsion, Avida a déclaré: »Je vais dire quelque chose de très dur… Heureusement que le 7 octobre a eu lieu à Beeri. Je pense que si cela avait eu lieu dans le Goush Etsion j’aurais tout de suite dit: »Ils n’ont qu’à ne pas habiter là-bas ». J’aurais dit peut-être, »ils le méritent », j’aurais tenu des propos très durs. Heureusement que c’est arrivé chez moi, dans ma maison, heureusement que j’ai pris cette leçon, j’ai payé très cher, mais heureusement j’ai appris la leçon ».