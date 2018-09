Un stand israélien particulier à l’ONU

A l’initiative de l’ambassadeur d’Israël à l’ONU, Dany Danon, un stand spécial accueillera des dirigeants du monde dans le cadre de l’Assemblée générale de l’ONU. Il s’agit d’une campagne sur les réseaux sociaux dirigée contre les nouvelles formes d’antisémisitsme qui a été baptisée #N2 Antisemitism. Les dirigeants et diplomates étrangers pourront ainsi être confrontées aux nouvelles formes d’antisémitisme, notamment celles émanant de l’Autorité Palestinienne et du Hamas ou de nombreux milieux musulmans et d’extrême gauche à travers le monde. Les visiteurs seront invités à se faire photographier devant une grande affiche contre l’antisémitisme et à diffuser cette photo sur les réseaux sociaux.

Dany Danon a déclaré: “Malheureusement, l’antisémitisme est encore bien vivant de nos jours. Profanations de cimetières, appels à la destruction d’Israël dans des campus univeristaires, BDS, calomnies moyenâgeuses etc. La haine antijuive se répand à nouveau, notamment par des organisations et Etats ennemis. Nous utilisons les médias modernes pour lutter contre ce phénomène, et particulièrement les réseaux sociaux”.

