Ce sont seize industries de défense israélienne de premier plan qui participent à la FIDAE 2022, le salon de l’aérospatial, de la défense et de la sécurité en Amérique latine.

La plupart des systèmes israéliens exposés sont opérationnels et actuellement utilisés par des organisations de sécurité du monde entier.

Dans le contexte de guerre en Europe, les problèmes sécuritaires entrainent une demande accrue de technologies et de solutions innovantes et efficaces. C’est précisément ce que sont venues présenter les entreprises israéliennes présentes.

Le représentant du ministère de la Défense sur place, le général de réserve Yaïr Kulas, a déclaré: »Les problèmes de sécurité créent une demande accrue pour les technologies et les produits israéliens, ainsi que de nouvelles opportunités de coopération entre les pays. Israël et le Chili entretiennent des relations de sécurité solides et de longue date ».

Encore une preuve que la matière grise israélienne est courtisée dans le monde entier et que les marchés qui s’offrent aux entreprises israéliennes sont nombreux.

Crédit photos: Porte-parole du ministère de la Défense