Une enquête de la BBC révèle que le milliardaire israélo-russe Roman Abramovich soutient activement l’organisation El’Ad qui promeut le repeuplement juif dans la partie orientale de Jérusalem. Selon la chaîne anglaise, des sociétés appartenant à l’oligarque, situées aux Îles Vierges ont versé sur plusieurs années au moins 100 millions de dollars à l’organisation sioniste israélienne.

Propriétaire (entre autres…) de l’équipe anglaise de football de Chelsea, Roman Abramovich a obtenu la citoyenneté israélienne en 2018 et il est considéré comme un fervent soutien de l’Etat juif. Il a déjà soutenu de nombreux projets dans le domaine des sciences et de la technologie et possède des parts dans des société israéliennes.

Après la publication de cette enquête (vue négativement par la BBC, naturellement), l’association El’Ad a précisé qu’elle est en conformité avec tous les règlements en vigueur en Israël concernant les associations sans but lucratif mais sans préciser si Roman Abramovich la soutient ou non.

Le porte-parole de Roman Abramovich a fait savoir : « Roman Abramovich est un soutien actif de la société civile israélienne et juive, et durant les 20 dernières années il a versé plus de 500 millions de dollars dans des projets dans les domaines de la santé, la science, l’éducation et les communautés juives, en Israël comme dans le monde ».

En 2020, la fortune de Roman Abramovich est évaluée à 12 milliards de dollars, ce qui fait de lui le 113e homme le plus riche du monde.

Photo Wikipedia