Dans le casse-tête qui oppose le Likoud à Yamina pour l’attribution de ministères, Naftali Benett a reçu soutien inattendu pour le poste de ministre de la Santé qu »il convoite. L’ex-directeur du Mossad Dany Yatom, également ancien député travailliste, a publié un « plaidoyer » pour l’actuel ministre de la Défense: « Naftali Benett a prouvé lors de la crise du Corona qu’il était venu pour ‘bosser’. Tsahal et tout l’appareil sécuritaire ont fonctionné comme il fallait, avec la fixation d’objectifs clairs ainsi qu’une exécution immédiate et professionnelle. La nomination de Naftali Benett comme ministre de la Santé introduira ce même esprit d’action dans ce ministère qui nécessite une révolution totale ».

Mais pour le moment, l’entrée de Yamina dans le gouvernement est moins que certaine, le parti sioniste-religieux accusant le Premier ministre de lui réserver des « miettes » et de le pousser vers l’opposition, et le Likoud accusant Yamina d’avoir trop d’appétit par rapport à sa taille.

Dimanche matin, un responsable du Likoud menaçait de scinder Yamina en proposant des ministères à Raphy Peretz et Betzalel Smotritch et laissant Naftali Benett et Ayelet Shaked en-dehors. Interviewé sur la station 103FM, le ministre Betzalel Smotritch s’est empressé de réagir: « Nous ne nous scinderons pas. Nous irons ensemble dans la coalition ou ensemble dans l’opposition. Et telles que les chose se présentent ce sera probablement l’opposition, car Binyamin Netanayhou montre qu’il ne veut pas de nous avec lui ».

Samedi soir, Yamina avait repoussé une dernière proposition du Likoud: les ministères de l’Education et de Jérusalem, un poste de vice-ministre et la présidence de la sous-commission des plaintes du public…

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90