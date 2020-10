Mis sur la sellette depuis plusieurs années et « héros » des dernières révélations d’enregistrements accablants, le conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblit vient de recevoir un soutien inattendu et surprenant de la part du ministre de Jérusalem et président de Habayit Hayehoudi Raphy Peretz.

Sur Galei Israël, ce dernier a pris la défense de ce fonctionnaire tout-puissant mais de plus en plus contesté : « Je connais le conseiller juridique du gouvernement depuis de nombreuses années, nous nous connaissons bien, c’est un homme merveilleux qui fait beaucoup pour l’Etat d’Israël. Il est doté d’une magnifique personnalité. Je ne crois pas qu’il ait eu l’intention de dire ce qu’il a dit (dans l’enregistrement). C’est un homme pertinent, il est docteur en droit » (sic).

Une prise de position en total porte-à-faux porté avec celles de la droite qui réclame depuis longtemps la révélation de plusieurs autres enregistrements qui mettent sérieusement en doute la droiture et la partialité d’Avihaï Mandelblit déjà bien écornées.

Photo Gili Yaari / Flash 90