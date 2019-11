D’ordinaire, la « rue orthodoxe » ne s’intéresse pas à la situation des hommes politiques situés hors de sa sphère. Mais depuis lundi, les murs des quartiers orthodoxes de Bené Beraq ont vu apparêitre des affiches (« pashkvilim ») appelant la population à se rendre en masse à la manifestation qui aura lieu mardi soir à Tel-Aviv en soutien au Premier ministre Binyamin Netanyahou. Des autobus seront même mis gratuitement à la disposition des personnes intéressées.

Ce qui est intéressant dans cet appel est qu’il se base entre autre sur un précepte de la tradition juive qui est la reconnaissance des bienfaits d’autrui. L’appel souligne que Binyamin Netanyahou a toujours soutenu les partis et la population orthodoxes et qu’à ce titre il mérite qu’on se mobilise pour lui et qu’on lui manifeste une solidarité dans ses moments difficiles. L’appel dénonce également « une campagne de persécution » à l’encontre du Premier ministre.

Lundi, c’est le rav Haïm Druckman, l’un des leaders du sionisme-religieux qui avait appelé ce courant à se rendre en nombre à ce rassemblement. Si les membres et sympathisants du Likoud, les sionistes-religieux et les othodoxes se mobilisent, cette manifestation risque d’être assez impressionnante. Il faut cependant souligner que l’appel affiché à Bené Beraq ne porte aucune signature de rabbanim et précise que ce rassemblement n’aura pas de séparation hommes-femmes.

Photo Flash 90