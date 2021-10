Un sondage d’intentions de vote réalisé par l’institut Direct Polls montre à quel point la configuration politique actuelle est sordide et malsaine pour la démocratie : dans la liste des partis qui suit, celui du Premier ministre Naftali Benett ne figure plus et se retrouve en-dessous du seuil d’éligibilité avec à peine 2,9% d’intentions de vote ! En clair, c’est la première fois dans l’histoire politique d’Israël qu’un Premier ministre est à la tête d’un parti qui disparaîtrait de la Knesset en cas d’élections, et ce, moins de si mois après sa prise de fonction :

Likoud : 35

Yesh Atid : 20

Shass : 9

Yahadout Hatorah : 8

Hatziyonout Hadatit : 7

Bleu-Blanc : 7

Liste arabe : 7

Parti travailliste : 7

Israël Beiteinou : 7

Ra’am : 5

Meretz : 5

Tikva Hadasha : 4

La coalition homogène regroupée autour de l’ancien Premier ministre Binyamin Netanyahou obtiendrait 59 sièges.

Photo Flash 90