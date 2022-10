Après les événements de cette nuit à Hawara près de Naplouse, les forces de sécurité ont annoncé avoir arrêté un premier suspect: il s’agit d’un homme originaire de Samarie, qui effectue actuellement son service militaire.

Pour rappel, hier soir vers 23h, des Palestiniens ont jeté des pierres sur des voitures israéliennes et quelques habitants israéliens ont décidé d’entrer dans le village arabe pour se confronter aux lanceurs de pierre. Des soldats de Tsahal sont intervenus pour les séparer. Les civils israéliens ont alors attaqué les soldats, notamment à l’aide de gaz lacrymogène et ont blessé deux soldats.

D’après un des manifestants juifs, la situation a dégénéré sans raison apparente: « Les Arabes jetaient des pierres sur les voitures à Hawara. Comme d’habitude, les habitants juifs sont sortis manifester. Au moment où ils sont sortis de leurs voitures, les soldats leur sont tombés dessus et ont emmené l’un d’entre eux dans la jeep alors qu’il n’avait rien fait. Ses copains ont essayé de leur libérer et c’est ainsi qu’a commencé l’affrontement. Quelques jeunes ont reçu des coups de poing de la part des soldats, ils se sont énervés et ont lancé du gaz lacrymogène pour se défendre », a déclaré ce témoin au site Israël Hayom.

Les représentants politiques de droite ont tous condamné cette agression de la part d’habitants juifs de la région sur des soldats de Tsahal. Le président du Conseil régional de Samarie a déclaré: »Je le dis de manière très claire: il n’y a aucune justification, dans aucune situation, et cela ne doit pas arriver chez nous. Les implantations et Tsahal ne font qu’un ».

Après l’arrestation d’un premier suspect, les forces de sécurité ont annoncé que d’autres interpellations allaient survenir. Le traitement de cette affaire a été confié au département des infractions de nature nationaliste et le département juif du Shabak a aussi été impliqué.