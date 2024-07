Tsahal a publié ce matin (jeudi) le nom d’un soldat supplémentaire tombé au combat hier contre les terroristes du Hamas, dans le nord de la Bande de Gaza.

Capitaine Roy Miller, 21 ans, originaire de Herzliya

Lors du combat où Roy, z’l, a été tué, deux soldats ont été gravement blessés.

La mère de Roy a déclaré après l’annonce de la mort de son fils: ”Nous ne sommes pas un peuple occupant, nous rentrons chez nous. Nous devons apprendre de ces soldats purs ce qu’est l’union, la communauté de destin et la foi solide dans le Créateur. Je suis fier de mon fils, au coeur si bon et si beau, qui était le meilleur partout, je suis fier de son combat, de ses choix et du souci qu’il se faisait pour chacun de ses soldats et pour autrui. Je l’appelais mon soldat privé de la Délivrance et il souriait de son beau sourire. J’ai mérité de l’avoir pendant 22 ans moins une semaine. Je suis fière de toi”.