Tsahal a publié le nom d’un soldat tombé au combat aujourd’hui (jeudi) au combat contre les terroristes du Hezbollah au Sud Liban:

Lieutenant Ivri Dickshtein, 21 ans, originaire d’Eli, combattant dans l’unité Guivati.

Ivri, z’l, était marié depuis un an et trois mois. Il laisse son épouse Myriam, ses parents et cinq frères et soeurs.

Son père, le colonel (rés) Ilan Dickshtein a été le commandant de l’unité Golani.

Que son souvenir soit béni.

Lors du combat où Ivri, z’l, est tombé, un officier a été gravement blessé.

794 soldats sont tombés au combat sur les différents fronts depuis le début de la guerre, le 7 octobre l’année dernière.