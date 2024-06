Tsahal vient de publier le nom d’un soldat tombé au combat à Jénine, en Judée-Samarie:

Capitaine Alon Sacgiu, 27 ans, originaire de Hadera, combattant dans le commando Harouv de l’unité Kfir

Que son souvenir soit béni.

Alon, z’l, a été tué par une l’explosion d’une bombe lors d’une opération anti-terroriste. Seize autres soldats ont été blessés dont un gravement et cinq moyennement. Ils ont été transportés à l’hôpital.

Une enquête préliminaire révèle que d’importantes forces sont entrées hier soir dans Jénine et dans ses environs, dans le cadre d’une autre opération visant à arrêter des suspects et à localiser des armes et afin de découvrir des charges explosives enterrées. Deux des charges, qui étaient enfouies à une profondeur inhabituelle – au moins un mètre et demi – n’ont pas été détectées par les forces du génie militaire.

Un premier véhicule blindé de Tsahal est passé sur la première charge. Ses occupants ont été blessés principalement par la fumée et des éclats.

Leurs camardes se sont portés à leur secours et sont descendus à pied vers eux. A cet instant, une deuxième charge explosive a été déclenchée, probablement à distance par des terroristes qui observaient la scène. Alon, z’l, a été tué lors de cette explosion.

Après l’évacuation rapide des blessés, la centaine de soldats sur place a achevé la mission. Les forces se sont ensuite retirées de Jénine.