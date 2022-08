Un combattant servant dans les tanks est mort cette nuit (mardi à mercredi) après s’être blessé à la tête dans son tank. Les conditions de sa blessure fatale n’ont pas encore été élucidées.

Les faits se sont déroulés pendant un exercice militaire sur le plateau du Golan. L’enquête vise à déterminer s’il s’agit d’un accident lié à l’entrainement ou si le soldat a perdu connaissance pour des raisons médicales.

Les soldats effectuaient un exercice en conditions réelles. Apparemment au moment de l’attaque, le combattant est tombé sur le sol du tank et s’est blessé à la tête et a perdu connaissance. A un certain moment, l’officier est entré dans le tank car le soldat n’avait pas répondu à plusieurs de ses appels. Il l’a découvert gisant par terre entre le puits et la tour, emplacement dangereux où il est interdit de se tenir. Il a immédiatement appelé les secouristes. Malgré leurs efforts pour le ranimer, ils ont du constater son décès.