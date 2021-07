Une étrange information en provenance de Russie révèle que sept parmi les huit missiles tirés par Tsahal lors du raid près d’Alep mardi auraient été interceptés par la DCA russe déployée en Syrie. Des sources diplomatiques russes indiquent qu’il s’agirait d’un message de la part du président Vladimir Poutine à l’intention du Premier ministre Naftali Benett lui annonçant que l’accord stratégique qui le liait à l’ancien Premier ministre Binyamin Netanyahou, notamment en raison de leurs excellentes relations personnelles, prend désormais fin, et qu’Israël ne pourra plus agir en Syrie comme auparavant, sous peine de se heurter à un mur russe. Il s’agit d’une illustration supplémentaire du changement survenu dans la marge de manoeuvre d’Israël sur le plan international et régional depuis que Binyamin Netanyahou n’est plus au pouvoir.

Photo Ofer Zidon / Flash 90