Le Hamas, poursuivant sa guerre psychologique, a publié ce samedi soir une vidéo dans laquelle apparait le jeune Idan Alexander, qui a été kidnappé au cours de l’attaque barbare de Simhat Tora, 7 octobre 2023, dans le sud d’Israël. Dans le film, le jeune homme raconte qu’il est retenu en captivité depuis 420 jours.

Idan Alexander a été enlevé par des terroristes du Hamas au poste de contrôle de Kissoufim et transféré dans la bande de Gaza.

Idan Alexander, qui avait décidé de monter seul en Israël depuis le New Jersey (USA), et de s’engager dans les rangs de Tsahal, a eu le temps, avant son enlèvement, de parler avec sa mère, qui avait fait le voyage pendant Soucot pour le voir, et de se promener avec elle.