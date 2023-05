De l’extérieur, il ne paie pas de mine. Comme beaucoup de constructions des premières années de l’État d’Israël, c’est un bâtiment de style brutaliste qui, de loin, a l’air d’un gros bloc de béton gris. Et pourtant, préparez-vous à une explosion de couleurs et à d’infinies découvertes pendant les quelques heures que vous allez passer à l’ANU-Musée du Peuple Juif (Museum of the Jewish People). Situé au nord de Tel Aviv, sur l’agréable campus de l’université de la ville, ce musée s’est donné comme objectif de raconter de manière didactique et moderne l’incroyable histoire du peuple juif dans toute sa diversité.

Si un musée sur le campus de la ville blanche vous rappelle quelque chose, vous avez raison : ANU-Musée du Peuple Juif est la continuité dans le changement de l’ancien Musée de la Diaspora, Beit Hatfoutsot ! Après presque dix ans de recherches et plus de quatre ans de grands travaux, le musée a rouvert sous un nouveau nom, « ANU » (prononcer « anou »), référence à la phrase de la déclaration d’indépendance : « Anou makhrizim », « nous déclarons » la création de l’État d’Israël – les signataires de la déclaration d’indépendance, en 1948, étant des Juifs venus des communautés dispersées aux quatre coins du monde et réunis pour construire un avenir commun.

Visiter ce musée, c’est véritablement se plonger corps et âme dans l’Histoire et les histoires des Juifs de par le monde et au fil des générations. L’exposition débute au troisième étage et c’est en descendant tout doucement les niveaux que l’on va effectuer cette immersion.

Pour raconter le passé juif, le musée a fait le choix de commencer par le présent. Le troisième étage nous parle de l’identité juive contemporaine : notre petit peuple est composé de très nombreuses et diverses personnes qui, toutes ensemble, forment une mosaïque unique, plurielle et de toute beauté. C’est ce message que souhaite communiquer le musée en nous faisant rencontrer des Juifs du monde entier, aux histoires et aux mémoires différentes. On y découvre les diverses langues que les Juifs ont parlé à travers les siècles, le folklore et les arts des communautés de par le monde et, bien entendu, la cuisine juive à travers les continents. On peut aussi y admirer de nombreux objets ayant appartenu à des Juifs célèbres. Vous avez toujours rêvé de voir de près une guitare de Leonard Cohen ? Allez donc au musée !

Après avoir évoqué le présent, on descend au deuxième étage pour parler du passé, et l’on part pour un long voyage à travers l’histoire ininterrompue du peuple juif de l’Antiquité jusqu’à nos jours. À l’aide de de nombreuses étapes interactives, on redécouvre l’histoire des communautés autour du globe. Exilé de sa terre, le peuple juif s’est dispersé aux quatre coins du monde, il a connu des époques de prospérité et des périodes de persécution, pour enfin revenir en Israël. À chaque époque, il s’est distingué par ses savants et ses sages, auxquels le musée rend honneur.

Enfin, en arrivant au premier étage, on découvre le ciment des communautés juives dans l’histoire : le calendrier des fêtes, la journée du chabbat, l’alliance éternelle entre Dieu et son peuple, toutes ces valeurs de la Torah, ces valeurs intrinsèquement juives qui, en même temps, ont influencé les cultures du monde et apporté des valeurs universelles à l’humanité tout entière. C’est également à cet étage que l’on peut retrouver le clou de l’ancien musée : les maquettes des synagogues du monde entier.

Lorsqu’on quitte ce musée, on a le cœur qui bat un peu plus vite après que nos sens ont été si stimulés. Tous ces objets, toutes ces petites histoires nous racontent la grande Histoire du peuple juif. Et l’on se sent très fier de faire partie de ce petit peuple qui a tant offert et offre encore tellement à toute l’humanité.

Pour aller plus loin, cliquez ici.

Pour préparer votre visite

Le musée est ouvert tous les jours entre 10h et 17h, avec une nocturne jusqu’à 22h le jeudi soir. Le vendredi, entre 9h et 14h

Pour vous y rendre :

En voiture :

Le musée est situé sur le campus de l’Université de Tel Aviv – entrée par la porte Matatia 2. Un accès est possible par l’autoroute Ayalon et un parking gratuit est accessible sur le campus.

En transports en commun :

En bus : Egged : 271, 222, 572

Dan : 7, 25, 289, 45