Shabbat Hayé Sarah. Comme chaque année, Hevron accueille des dizaines de milliers de Juifs venus de tout le pays et même du monde entier. Ils sont là pour célébrer l’achat par Avraham Avinou de la Méarat Hamahpéla. Et chaque année, l’émotion grandit. Cette année aussi, j’y ai participé. J’ai été chaleureusement accueilli par la légendaire Yeshiva Shavei Hevron, située dans l’historique Beth Romano, à quelques pas de la Méarat Hamahpela.

Ce n’est pas la première fois que je me rends à cette Yeshiva, pour ce shabbat des shabbat ! Cette année, il s’est passé quelque chose de surréaliste. D’abord le nombre : ils étaient entre 40 et 45000 d’après moi à être au rendez-vous. Et ce n’est ni la police, ni l’armée qui me contrediront.

Et que dire de l’ambiance à la Yeshiva ? Elle était tout simplement merveilleuse. Plus de 300 étudiants, fidèles à l’hospitalité d’Avraham Avinou, avaient laissé avec joie leur chambre aux nombreux invités venus vibrer et célébrer ce shabbat unique ( regardez la photo). A peine commencions-nous un repas que cette jeunesse pleine de foi et de joie, se levait pour chanter et danser. Nous nous sommes tous laissés porter par cette force rassurante et entrainante.

Les soldats aussi étaient à l’honneur. Ils ont partagé notre table avant de repartir monter la garde.

Debout à 5 heures du matin, nous ne voulions pas rater la fameuses Tfila au netz dans la salle d’Itshak Avinou ! Nous étions hors du temps, hors de l’actualité !

Qu’elle était fière Hevron d’accueillir sous ses grandes tentes plus de 6000 personnes à chaque repas !

Nous avons bien bu et très peu dormi ce shabbat, nous voulions profiter de chaque minute, intensément.

Impossible d’oublier l’accueil de la Yeshiva Shavei Hevron, le regard de ces jeunes, la générosité des dirigeants et rabbanim. Ce sont ces héros qui assurent la sécurité du pays et son avenir.

Ceux qui goûtent une fois à ce Shabbat Hayé Sarah hors du temps, ne peuvent que revenir chaque année. Alors, à l’année prochaine Shavei Hevron et encore merci!

Avraham Azoulay