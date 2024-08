Hier (mardi), un séminaire en ligne était organisé par Yad Vashem à l’occasion de Ticha beAv.

L’événement s’étalait sur une demi-journée et rassemblait plus de 1000 participants. Il comprenait des conférences de plusieurs intervenants dont le président du Conseil de Yad Vashem et célèbre survivant de la Shoah, le Rav Israël Meir Lau, ainsi que le Rav Mordechai Neugroschel.

Au cours du séminaire, un message est apparu sur les écrans : « Piraté par l’organisation ISIS d’Irak. Éteignez vos ordinateurs ou fermez la réunion avant que nous n’attaquions vos ordinateurs ! ». Ce message était accompagné d’images de croix gammées, ce qui a mis fin brutalement au séminaire.

Le comité de Yad Vashem a déclaré suite à cette attaque: ”Le séminaire Zoom, conçu pour commémorer les tragédies du peuple juif, en particulier la Shoah, faisait partie des efforts éducatifs continus de Yad Vashem. Malgré ces perturbations, Yad Vashem reste fidèle à son engagement en faveur de la commémoration et de l’éducation sur la Shoah, condamnant cet acte odieux qui vise à saper son travail. Les équipes informatiques de Yad Vashem ont réagi rapidement à la menace et ont créé une plateforme secondaire permettant à la conférence de se poursuivre comme prévu”.