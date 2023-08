Les vacances en Israël donnent l’occasion à de nombreuses familles de partir en randonnée et il arrive parfois que des accidents surviennent sur leur parcours. En général, les secouristes parviennent assez rapidement à localiser les promeneurs en détresse et à les évacuer. Mais dernièrement, cela s’est terminé par un drame : le 2 août dernier, un père de famille a perdu la vie lors d’une excursion familiale.

Pour leur venir en aide, des centaines de bénévoles regroupés dans une unité spécialisée sont prêts à intervenir. Ils travaillent sans relâche toute la journée sous les directives de la police israélienne.

L’un d’entre eux, interviewé par le site Serouguim, qui opère au nord de la Mer Morte et a participé à l’évacuation de la famille dans le Nahal Yitav, a raconté que son équipe était appelée régulièrement pour aider des promeneurs égarés, déshydratés, blessés après une chute ou victimes d’une insolation. En hiver, ils interviennent surtout en cas d’inondations.

Si le cas est plus grave, un hélicoptère est envoyé sur les lieux pour évacuer les sinistrés.

Le secouriste en a profité pour rappeler les règles à respecter avant de partir en randonnée, soulignant qu’il fallait avant tout connaître le parcours à l’avance, en évaluer la difficulté, et s’assurer qu’il n’est pas trop difficile. Et de préciser que « le désert était très beau mais pouvait s’avérer très dangereux ». Il a par ailleurs recommandé à ceux qui partaient seuls de ‘prévenir un ami qu’ils étaient en excursion’ afin que celui-ci commence à s’inquiéter s’il est sans nouvelles pendant plus de quatre heures.