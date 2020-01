L’ordre des avocats a une nouvelle fois nommé Léa Tsemel à la présidence de la commission des tribunaux militaires. L’avocate occupait ce poste depuis huit ans malgré les protestations des organisations de familles endeuillées par le terrorisme. A part être l’épouse de l’activiste pro-palestinien Michel Warschawski, Léa Tsemel s’est spécialisée dans sa carrière dans la défense des terroristes, y compris des pires d’entre eux, non pas par souci déontologique de préserver les droits de la défense mais par idéologie mortifère et haine de soi, en soutenant totalement leur cause.

Le Forum des Familles endeuillés par le terrorisme « Bo’harim Ba’haïm », (« Choisissons la vie »), aidé d’Im Tirtsou a exprimé sa colère et dénoncé l’ordre des avocats pour cette reconduction incompréhensible et pour « son attitude totalement déconnectée des sentiments de la grande majorité de la population ». Dans un communiqué, le Forum déclare: « ll s’agit d’un crachat à la figure des milliers d’Israéliens qui ont été assassinés durant des années par des terroristes défendus par cette avocate du Satan qu’est Léa Tsemel. C’est une honte qui n’a pas son pareil. Le sang de nos chers disparus crie depuis la terre ».

Le député Ofir Sofer (Ihoud Leoumi) a lui-aussi dénoncé cette décision: « Jusqu’à quel niveau de cynisme l’ordre des avocats est-il prêt à descendre pour renommer à la tête de la commission des tribunaux militaires une avocate qui défend les pires terroristes? Quel sera l’étape suivante? Quelle honte! »

Le parti Habayit Hayehoudi a publié un communiqué disant: « Il s’agit d’une honte doublée d’un illogisme total. Ce faisant, l’ordre des avocats agit de manière ouverte contre l’Etat d’Israël. Nous appelons cette instance à revenir en arrière et reconsidérer cette décision malheureuse. Il ne faut pas que l’avocate des terroristes mette le pied dans le Parquet militaire ».

Photo Yossi Zamir / Flash 90