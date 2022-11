Lors de la conférence de l’ONU sur le climat, le Président israélien Itshak Herzog a été photographié et filmé en train de parler avec la Première ministre tunisienne, Najla Bouden.

Aucun rencontre officielle ne s’est déroulée entre les deux leaders puisque la Tunisie et Israël n’entretiennent pas de relations diplomatiques. Lorsque le Maroc a signé un accord de normalisation avec Israël, il y a deux ans, dans le cadre des Accords d’Avraham, la Tunisie avait bien fait savoir qu’elle n’avait nullement l’intention de suivre cette voie.

Ces instants volés d’échanges entre Herzog et Bouden, où on les voit parler et se sourire n’ont pas plu aux internautes tunisiens qui ont eu des mots très durs envers leur chef de gouvernement. »Une honte », »un scandale », a-t-on pu lire sur les réseaux sociaux. Ces images ont été qualifiées de »normalisation entre la Tunisie et l’occupation » ou de »normalisation qui s’apparente à une trahison ». Un internaute se demande si le Président tunisien, Kaïs Saïed, considérera ce court contact comme une trahison à l’Etat.

בסרטון שהופץ מוועידת האקלים בשארם א-שיח' נראית ראשת ממשלת תוניס מנהלת שיחה ידידותית מלווה בחיוכים עם הנשיא הרצוג. בעקבות התיעוד – נמתחה ביקורת על ראשת הממשלה התוניסאית שהשיחה מהווה נורמליזציה עם ישראל@migansh5 pic.twitter.com/QlZuMwCK40 — כאן חדשות (@kann_news) November 8, 2022

Les images au coeur de la tempête ont été extraites des instants qui ont précédé et suivi la photo officielle des chefs d’Etat réunis à la conférence COP27 sur le climat, qui se tenait à Charm El Cheikh.

Rappelons qu’en marge de ce sommet, le Président israélien s’est entretenu en tête-à-tête avec plusieurs leaders arabes dont le frère du Roi du Maroc, le Prince Moulay Rachid mais aussi le Roi Abdallah II de Jordanie et le Président des Emirats Arabes Unis, Mohamed Ben Zayed.