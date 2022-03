La scène serait cocasse si elle n’était pas dangereuse. Heureusement, elle se termine bien.

A Haïfa, ce matin, Hila, une fille de 11 ans était au parc avec ses amies. Dans son sac se trouvait un michloa’h manot qu’elle avait reçu d’une copine chez qui elle avait passé la nuit.

Soudain, un sanglier a débarqué et s’est mis à courir vers elle. Les adolescentes ont commencé à fuir et Hila a jeté son sac derrière elle. Ce fut le geste à faire, le sanglier s’est emparé du sac et s’est emparé du michloa’h manot pour n’en laisser aucune miette. Il a aussi mangé les vêtements et la brosse à dents.

Hila a appelé sa mère, en panique et lui a raconté ce qui était arrivé. Celle-ci s’est précipitée sur les lieux et a trouvé sa fille et ses amies en état de choc.

Cette histoire n’est pas anecdotique, les sangliers se promènent souvent dans les rues de Haïfa. Les habitants commencent d’ailleurs à manifester leur exaspération. »Nous vivons tous dans un cauchemar », témoigne la mère de Hila, »parfois nous avons même peur de marcher dans la rue, j’ai peur d’envoyer mes enfants dehors, surtout l’après-midi et le soir. Ils mangent tout. Je suis sûre que si ma fille n’avait pas jeté son sac, le sanglier l’aurait attaquée parce qu’il voulait la nourriture qui était dedans. Les sangliers à Haïfa sont devenus un vrai danger pour les habitants ».