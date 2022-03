Le Chef Assaf Granit est un Chef israélien réputé en Israël et dans le monde. Il a même obtenu une étoile Michelin pour son restaurant parisien ‘Shavour’.

Cependant, ses restaurants ne sont pas cachers. Le Chef possède plusieurs restaurants et jusqu’à récemment, aucun ne possédait de certificat de cacherout.

Signe des temps, depuis le mois de novembre dernier, deux de ses établissements israéliens sont devenus cachers.

Le premier se trouve à l’hôtel Galei Kineret, à Tibériade et le second est cacher depuis quelques jours seulement. Il s’agit d’un restaurant qui se situe au marché Mahané Yehouda et qui a ouvert pendant la période du corona, baptisé ‘GG’.

Dans les deux cas, la cacherout est celle de la rabbanout locale.

Interrogé par Ynet, en novembre dernier, le Chef Assaf Granit avait expliqué que la transition s’était faite tranquillement : »Cela se résume à des petites choses, au niveau culinaire, cela n’a pas beaucoup de conséquences. De toute façon, la nourriture que nous servons tourne essentiellement autour des légumes et de l’huile d’olive et la plupart de nos produits étaient déjà cachers. Je n’ai pas l’impression de cuisiner une main dans le dos parce que je dois servir de la nourriture cacher. Nous avons souvent des clients qui ont des restrictions alimentaires – l’un est végétarien, l’autre ne mange pas de gluten, le troisième n’aime pas tel produit – donc en tant que Chef, je suis sans arrêt dans la recherche de solutions pour modifier mes plats. L’intelligence consiste à être assez créatif pour le faire comme il faut ».

Le restaurant ‘GG’ de Jérusalem est devenu cacher en réponse à de nombreuses requêtes de la part des habitants de la capitale qui tenaient à pouvoir profiter aussi de la gastronomie offerte par le Chef étoilé. Ce dernier a mis ses équipes à contribution pour répondre à cette demande et ainsi toucher un public plus varié.

Le Chef Granit a encore beaucoup de projets pour ses nombreux établissements prestigieux, mais de ses dires, il ne prévoit pas, dans l’immédiat, d’en transformer d’autres en restaurants cachers.