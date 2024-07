Le Hamas continue de démentir la mort de Mohamed Deif, le numéro 2 de sa branche armée, dans une attaque ciblée israélienne hier (samedi).

Aujourd’hui, un responsable du Hamas a déclaré à l’AFP: ”Deif est vivant et se porte bien. Il supervise directement les activités de la branche armée du Hamas”.

Ce responsable a ajouté qu’Ismaël Haniyeh avait annoncé aux médiateurs, dans le cadre des pourparlers pour un accord de libération des otages, que le Hamas avait décidé de suspendre les discussions, ”en raison du manque de sérieux de la part d’Israël, de sa politique continue de reports et d’obstacles et du massacre contre des civils non armés”.

Israël, de son côté, maintient que Deif se trouvait bien dans le complexe attaqué et qu’il est au minimum gravement blessé.

Par ailleurs, des responsables du Hamas ont indiqué au média saoudien Asharq al-Awsat que s’il arrivait quelque chose à Mohamed Deif, c’est Mohamed Sinouar, le frère de Yahya Sinouar qui le remplacerait. Les frères Sinouar sont, en effet, les personnes considérées comme les plus proches de Deif.

En Israël, on précise qu’aucun message concernant un arrêt des négociations n’a été transmis aux responsables israéliens à l’heure qu’il est.