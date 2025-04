Il reste 59 otages dans la Bande de Gaza aux mains du Hamas, 24 d’entre eux sont considérés comme étant toujours en vie. Ils sont détenus depuis 548 jours.

Le QG des familles des otages a publié aujourd’hui un rapport alarmant sur l’état de santé de ces otages. Basé sur les témoignages d’anciens otages, des vidéos publiées par le Hamas et des informations transmises par les familles, le rapport fournit une analyse médicale détaillée, révélant une dégradation continue de l’état physique et mental des otages.

Le rapport détaille des conditions de détention extrêmement difficiles: la majorité des otages sont retenuse dans des tunnels souterrains sans lumière du jour, sans accès à l’air libre ni conditions de vie de base. Ils souffrent de malnutrition sévère, de déshydratation, d’absence totale de soins médicaux et de violences physiques et psychologiques.

Au moins huit souffrent de blessures sérieuses et cinq présentent des maladies chroniques ou des allergies sévères.

Les otages présentent une perte de poids importante, une faiblesse physique extrême, une fonte musculaire, des lésions cutanées, de fréquentes diarrhées et vomissements. Au moins un tiers d’entre eux ont des blessures graves, notamment des éclats d’obus, brûlures, contusions, fractures, atteintes oculaires et lésions nerveuses. Certains souffrent de maladies chroniques non traitées telles que l’asthme ou des affections dermatologiques.

Sur le plan psychologique, le rapport évoque une profonde détérioration : dépression, anxiété, détresse continue, isolement prolongé et absence totale de contact humain. Les geôliers pratiqueraient l’humiliation, la privation de sommeil et diffuseraient de fausses informations angoissantes sur les familles des otages.

Le rapport conclut que leur état de santé ne cesse de se détériorer et que certains, blessés dès leur enlèvement, n’ont reçu aucun soin.

Le rapport souligne que « cette mort est évitable – elle peut être prévenue grâce à des soins médicaux, un soutien psychologique et une libération immédiate ». Les témoignages d’anciens otages indiquent une aggravation des conditions de détention durant les périodes d’intensification des opérations militaires israéliennes, avec des sanctions accrues imposées par les terroristes qui les détiennent.

Les résultats du rapport ont été transmis à des organisations médicales internationales et présentés aux médias étrangers afin d’intensifier la pression diplomatique en faveur de leur libération.