Après la mort le 21 novembre dernier de Zeev (Jabo) Erlich et de Gur Kehati pris au piège dans un guet-apens au Sud Liban, le Chef d’Etat-major a mandaté une commission pour examiner les problèmes de discipline au sein de Tsahal.

En effet, Jabo, z’l, était un civil de 71 ans, commandant de réserve, et sa présence sur les lieux, liée à son expertise archéologique, avait été sollicitée par le colonel Yoav Yarom, de manière irrégulière. Sa mort et celle du jeune soldat Gur Kehati ont soulevé de nombreuses interrogations qui ont amené le colonel Yarom à quitter l’armée.

La commission a constaté des dizaines de cas de violations significatives des procédures et des ordres de l’armée, depuis l’utilisation de téléphones portables dans les zones de combat au Liban et à Gaza, en passant par l’introduction de civils dans les zones de combat contrairement au réglement et jusqu’à l’utilisation irrégulière d’armes comme des missiles anti-chars, des grenades ou des explosifs.

Par ailleurs, le rapport pointe un relâchement concernant le port de l’uniforme ainsi que celui de patchs collés sur les manches qui portent des inscriptions sans lien avec l’armée.

Les officiers justifient la hausse des problèmes disciplinaires par le fait que les combats durent maintenant depuis plus d’un an entrainant une usure qui laisse la porte ouverte à davantage de comportements problématiques. Par ailleurs, le manque d’effectifs les placent dans une situation où ils hésitent à sanctionner par un renvoi les soldats qui se rendent coupables de fautes disciplinaires.

A la lumière de ce rapport, le chef d’état-major Halevy a demandé un renforcement dans les domaines suivants: la discipline opérationnelle au combat en mettant l’accent sur la prévention de la mise en danger des forces de Tsahal, les normes et valeurs dans les combats avec l’ennemi, les règles de conduite en territoire ennemi, rappel des règles de sécurité au volant et concernant le port de l’uniforme.

La commission recommande d’adjoindre un tuteur à chaque commandant de brigade dédié au contrôle disciplinaire et la mise en place d’un code disciplinaire homogène dans toutes les unités.