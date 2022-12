Le responsable Corona auprès du gouvernement, le Pr Salman Zarka, a publié un rapport sur le fonctionnement du système de santé lors des dernières vagues du Corona (à partir de juin 2021).

Ce rapport point des défaillances qu’il appelle à pallier.

Manque d’infirmières dans les écoles, difficultés dans la récolte des données en temps réel, pénurie de certains médicaments, budget insuffisant pour les hôpitaux psychiatriques, fossé entre le personnel disponible dans le centre et dans la périphérie, gestion de la pandémie presque sans aucun moyen technologique : voilà une liste non exhaustive des conclusions du rapport publié par le ministère de la Santé. A noter qu’il s’agit d’un rapport interne au système de santé et que le contrôleur de l’Etat, Matan Engelman, prépare lui aussi un rapport sur le même sujet

Les rédacteurs du rapport pointe le manque d’infirmières dans les écoles lorsqu’il fallait vacciner et informer mais aussi le manque de médicaments disponibles dans les hôpitaux et des réponses parfois insatisfaisantes aux patients hospitalisés.

Par ailleurs, ils reconnaissent que les données fournies par le ministère de la Santé n’était pas toujours fiables, hormis celui des cas graves, faute de moyens technologiques suffisamment performants.

»Les chiffres des personnes contaminées aujourd’hui ne reflètent pas la réalité, c’est pourquoi nous nous intéressons surtout au nombre de cas graves. Nous nous adressons surtout aux populations à risque et nous appelons les personnes de plus de 65 ans à se faire vacciner ».