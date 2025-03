Le Parlement britannique a publié un rapport préparé par une commission spéciale sur les événements du 7 octobre, lors desquels de nombreux citoyens britanniques ont été assassinés.

Le but de cette commission indépendante est de lutter contre le négationnisme et la déformation de l’histoire.

L’enquête s’est basée sur des documents provenant de diverses sources, y compris des témoignages de survivants.

Les conclusions mettent en lumière plusieurs points:

L’attaque terroriste du 7 octobre a été l’événement le plus meurtrier pour des citoyens britanniques au Moyen-Orient, causant la mort de 18 d’entre eux.

L’enquête a révélé que la plus jeune victime était un bébé de 14 heures, née par césarienne d’urgence après l’assassinat de sa mère.

Le rapport décrit en détail l’ampleur des violences contre les civils, l’implication de divers groupes terroristes ainsi que des témoignages sur les atrocités commises, y compris des agressions sexuelles.

Environ 30 corps portant des traces de violences sexuelles ont été identifiés, bien que l’enquête à ce sujet soit toujours en cours.

Ce rapport sensible a été présenté au Parlement et sera distribué aux ministères, aux membres du Parlement, aux institutions académiques et aux professionnels des médias. Il sera également accessible au grand public en ligne.

L’ambassadrice d’Israël au Royaume-Uni, Tsipi Hotobelli, qui a assisté à la présentation du rapport, a déclaré: »Le rapport parlementaire britannique sur les événements du 7 octobre apporte une clarté factuelle essentielle sur les crimes de guerre horribles commis par le Hamas contre des civils innocents. Nous vivons dans un monde où les fausses informations se multiplient et où la vérité est systématiquement niée. Ce rapport approfondi fait partie du combat contre la propagation des mensonges et des fake news. Je tiens à remercier le professeur Andrew Roberts et l’Association parlementaire d’amitié pour cette initiative cruciale en faveur de la vérité historique ».

Le président de la commission, Lord et député, le professeur Andrew Roberts, a ajouté: »Ce rapport est conçu pour servir de mémorial permanent et de recherche approfondie destinée aux gouvernements, aux institutions éducatives et à la société civile, afin de protéger la vérité contre le déni et la falsification. Grâce à une vérification rigoureuse des faits et une documentation claire, nous nous assurons que les événements du 7 octobre ne seront jamais oubliés ».