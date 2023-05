Selon un nouveau rapport de Microsoft, l’Iran a accru son recours aux opérations d’influence basées sur le cyber pour atteindre ses objectifs géopolitiques. Le géant de la technologie a identifié une accélération des efforts de l’Iran pour utiliser ces tactiques depuis juin 2022, avec 24 opérations d’influence attribuées au gouvernement iranien l’année dernière, contre seulement sept en 2021.

La plupart des opérations d’influence cybernétique de l’Iran sont dirigées par Emennet Pasargad, qui accompagne Cotton Sandstorm, un acteur du gouvernement iranien surveillé par le département du Trésor américain.

Les cyberacteurs iraniens combinent des cyberopérations offensives avec des opérations d’influence à plusieurs volets pour alimenter le changement géopolitique conformément aux objectifs du régime. Ces actions se concentrent sur Israël, les personnalités et groupes d’opposition iraniens de premier plan et les opposants à Téhéran dans les pays du Golfe. Entre octobre 2022 et mars 2023, l’Iran a dirigé près d’un quart de ses cyber-opérations contre Israël, les États-Unis, les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite étant également ciblés.

Microsoft met en garde contre le danger que représente l’Iran, sur le plan cybernétique, surtout pour Israël et les Etats-Unis.