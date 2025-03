La police et le Shin Bet ont annoncé ce dimanche avoir déjoué un projet d’attentat prévu durant la fête du Ramadan qui se déroule actuellement. Les forces de sécurité israéliennes ont procédé à l’arrestation d’un Arabe israélien qui planifiait de perpétrer une attaque à l’arme à feu dans la vieille ville de Jérusalem.

Lors de son interrogatoire, le suspect, du nom de Uday Mobarsham et qui réside dans le village de Jadeidi-Makr, dans le nord du pays, a avoué son intention de s’en prendre à des policiers et des civils afin de manifester son soutien aux Palestiniens, et protester contre d’éventuelles limitations d’accès des musulmans au mont du Temple.

Selon les éléments d’enquête, le terroriste s’était procuré une arme et avait commencé à s’entraîner au tir. Il avait également tâché de recruter des complices qui ont tous été appréhendés pour être interrogés par le Shin Bet. L’arme qui devait servir à commettre l’attaque a été retrouvée chez le frère du suspect, lui aussi arrêté par les forces israéliennes.

Uday Mobarsham et son frère ont tous deux été inculpés par le tribunal de district de Haifa.