Sadak Zibaklam, professeur à l’université de Téhéran, dévoile les sentiments profonds de la société iranienne et en particulier de la jeunesse.

Lors d’un congrès académique au Qatar, en anglais, il a confié sa frustration quant aux opinions de la jeunesse iranienne concernant le conflit israélo-palestinien.

Le site d’information de l’opposition iranienne qui se trouve en exil, Iran International, a publié ses propos: »Depuis le 7 octobre, il s’est écoulé une année. Vous serez surpris d’entendre la quantité d’Iraniens qui détestent les Palestiniens. Qu’est-il arrivé à notre empathie? Elle a disparu. Elle s’est évaporée. Si quelqu’un m’avait dit qu’un jour les Iraniens détesteraient les Palestiniens et qu’ils encenseraient Netanyahou, qu’ils considèrent comme un héros, j’aurais pensé qu’il était fou. Mais je l’ai vu de mes propres yeux pendant les 15 derniers mois, le niveau de haine envers les Palestiniens chez les jeunes en Iran. Et le héros c’est Netanyahou. Vous pensez qu’ils savent quelque chose sur Netanyahou, le parti du Likoud ou le Hamas? Non, certainement pas. Ils détestent les Palestiniens parce que les dirigeants iraniens les soutiennent ».

Rappelons que depuis le début de la guerre, le Premier ministre israélien Netanyahou, s‘est adressé au peuple iranien à plusieurs reprises. »J’aimerais que vous imaginiez combien votre vie pourrait être différente si l’Iran était libre », leur avait-il dit notamment.