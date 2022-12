Le journaliste politique, Yanir Cozin, a révélé ce matin sur Galei Tsahal, que le Likoud avait approché Zeev Elkin afin de lui proposer un poste de ministre mais aussi une place au sein du cabinet de sécurité.

Zeev Elkin, aujourd’hui ministre du Logement et membre du parti Tikva Hadasha de Guidon Saar, a longtemps été considéré comme un proche de Binyamin Netanyahou. Lorsque Elkin était au Likoud, il avait un rôle central dans l’élaboration des stratégies politiques et parlementaires.

Il a pourtant, claqué la porte du Likoud pour suivre Guidon Saar en 2019. Jusqu’à aujourd’hui et depuis le début de sa carrière politique, en 2006 au sein du parti Kadima, Elkin n’avait jamais siégé dans l’opposition.

D’après Yanir Cozin, le Likoud aurait souhaité modérer et de professionnaliser l’image du cabinet de sécurité en faisant entrer un représentant du sionisme religieux qui contrebalancerait Smotrich et Ben Gvir, considérés comme extrémistes et inexpérimentés.

Zeev Elkin a refusé la proposition de son ancien parti. S’il avait accepté il aurait dû démissionner de la Knesset puisque la loi interdit à un député seul de changer de parti en cours de mandat.

Le Likoud a démenti l’information de Yanir Cozin, le bureau d’Elkin n’a pas réagi.