Des équipes du ministère de la Santé et du conseil à la Sécurité nationale ont élaboré une stratégie de sortie progressive de confinement. Le cabinet du Corona en a discuté lundi soir lors de sa séance. Ce plan prévoit sept étapes de deux semaines après chacune desquelles le gouvernement décidera de passer ou non à l’étape suivante, en fonction de l’état de la pandémie dans le pays. En cas d’amélioration, le passage à l’étape suivante prendre effet deux semaines après la décision du gouvernement, mais dans le cas contraire, les mesures limitatives seront reconduites beaucoup plus rapidement.

Le coordinateur national du Corona, Prof. Rony Gamzou a recommandé de maintenir le confinement générale actuel jusqu’au dimanche 18 octobre à condition que le nombre de malades quotidiens ne dépasse pas les deux-mille.

Voici les sept étapes successives suggérées :

Réouverture des entreprises et services qui n’accueillent pas de public ainsi que les crèches et les jardins d’enfants. L’aéroport Ben Gourion sera rouvert pour les vols commerciaux uniquement. Réouverture des écoles primaires jusqu’à Kita Dalet (Cours moyen 2) et réouverture des commerces (excepté restaurants) avec l’obligation de respecter le « Label violet ». Le secteur public reprendra ses activités avec 59% de télétravail. Réouverture des entreprises et services qui accueillent du public, dans les secteurs privé et public. Réouverture des cafés et restaurants uniquement en extérieur, des cliniques privées, centres de bien-être. Reprise des épreuves et entraînement sportifs, des alles de fitness et des piscines. Les hôtels et gîtes fonctionneront à nouveau. Reprise de l’activité normale à l’aéroport Ben Gourion, des cafés et restaurants en intérieur ainsi que des événements culturels. Retour des élèves des classes de Kita Dalet à ‘Het (Cours moyen 2 à 4e), sur le mode des capsules. Pourrait s’étaler sur plusieurs mois : retour du reste des classes.

Il ne faut toutefois pas se laisser aller à un optimisme exagéré. Des spécialistes de l’Université hébraïque de Jérusalem qui sont consultants pour la commission du Corona ont prévenu que malgré la « décrue » du nombre quotidien de malades supplémentaires, l’objectif fixé par le gouvernement pour desserrer le confinement est encore loin d’être atteint. Ils ont également mis en garde contre la réouverture des yeshivot au mois de ‘heshvan (dans deux semaines), soulignant que selon eux, le redémarrage de la propagation s’est effectué avec la réouverture des yeshivot au mois d’août.

Photo Nati Shohat / Flash 90