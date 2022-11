Un pétrolier appartenant au milliardaire israélien Idan Ofer et battant pavillon du Libéria a été attaqué cette nuit par des drones explosifs au large des côtes d’Oman.

Pour l’heure, on ne connait pas encore l’ampleur des dégâts causés par cette attaque. On sait, en revanche, qu’il n’y a pas de blessés et que l’explosion n’a pas provoqué de marée noire.

Le pétrolier était sorti d’Oman hier et se dirigeait vers le port de Buenos Aires en Argentine. Il devait atteindre sa destination dans 26 jours.

Un responsable israélien anonyme a déclaré à l’agence de presse Reuters que le navire avait été attaqué par des drones iraniens identiques à ceux que l’Iran fournit à la Russie dans sa guerre contre l’Ukraine.

L’Iran n’a, bien entendu, pas reconnu être à l’origine de cette attaque mais les observateurs estiment qu’il pourrait s’agir d’un moyen de détourner l’attention des manifestations qui se déroulent dans les rues iraniennes.