Les parents du petit garçon Gajafara Ibrahim, âgé de 11 ans, qui se trouvait sur le terrain de football de Majdal Chams touché par un missile du Hezbollah, ont indiqué qu’ils ne trouvaient pas leur fils et qu’ils étaient extrêmement inquiets. Après l’attaque meurtrière perpétrée ce samedi, qui a couté la vie à douze enfants et adolescents et a fait de nombreux blessés, ils n’ont plus eu aucune nouvelle de lui. Ils se sont rendus dans tous les hôpitaux de la région pour tenter de le retrouver mais ils n’ont obtenu aucun renseignement concernant leur enfant.