Yehouda Cohen, le père de Nimrod, soldat otage du Hamas à Gaza, doit rencontrer aujourd’hui (mardi), le procureur général de la Cour pénale internationale, Karim Khan.

Cohen veut que le procureur fasse usage du mandat d’arrêt international contre Netanyahou pour exercer une pression afin d’obtenir la fin de la guerre et un accord pour la libération des otages.

Le père d’otage veut aussi évoquer avec Khan la réforme judiciaire et la décision de ne pas mettre en place de commission d’enquête étatique sur les défaillances qui ont conduit au 7 octobre.

Yehuda Cohen a annoncé la semaine dernière à la Knesset son intention de rencontrer Karim Khan: »Je soutiens le droit international et puisque le gouvernement israélien et la coalition qui le soutient ont commis des crimes et ont trahi l’Etat d’Israël, je suis obligé en tant que père de soldat enlevé et en tant que père d’une soldate qui sert actuellement et que père d’un officier réserviste, d’aller devant la Cour pénale internationale et la Cour internationale de Justice pour soutenir les mandats d’arrêt contre Netanyahou. Il commet des crimes de guerre contre les soldats israéliens en prolongeant la guerre sans raison depuis plus d’un an, 400 soldats ont déjà été tués à Gaza, alors si soutenir les mandats d’arrêt peut pousser Netanyahou à abandonner ses intérêts personnels, à conclure un accord et à s’y tenir jusqu’au dernier otage, alors je le ferais. Le gouvernement israélien et la coalition qui le soutient ont trahi l’Etat d’Israël ».